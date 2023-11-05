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Алонсо: всякий раз, когда «Альпин» рядом, нужно быть очень осторожным

Алонсо: всякий раз, когда «Альпин» рядом, нужно быть очень осторожным
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о субботних заездах на Гран-при Бразилии, в которых ему дважды довелось оказаться в ситуациях, где приходилось противостоять пилотам «Альпин». Напомним, в спринт-квалификации в болид Алонсо въехал Эстебан Окон, а в самом спринте ему довелось на грани контакта бороться на трассе с Пьером Гасли.

«Всякий раз, когда рядом есть «Альпин», необходимо быть очень осторожным. Мы соприкоснулись [с Гасли] в шестом повороте. Они думают, что наша машина тоньше, чем есть на самом деле. Во второй раз я вылетел на траву», — сказал Алонсо после субботник заездов в интервью Fox Sports.

Отметим, что Алонсо занял 11-е место в спринте. В воскресной гонке испанец будет стартовать четвёртым, на одном ряду стартовой решётки с напарником Лэнсом Строллом.

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