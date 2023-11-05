Норрис и Цунода получили выговоры за превышение лимита времени прохождения круга

Британскому пилоту «Макларена» Ландо Норрису и пилоту «Альфа Таури» Юки Цуноде были вынесены выговоры за превышение максимального времени прохождения круга в спринт-квалификации.

Ранее гоночный директор Нильс Виттих установил максимальное время круга, за которое гонщики должны проходить дистанцию между границей выезда с пит-лейна и границей заезда на пит-лейн. На Гран-при Бразилии, где в эти выходные проходит очередной этап Формулы-1, был установлен лимит в 74 секунды. После субботней спринт-квалификации Ландо Норрис, Юки Цунода, Джордж Расселл, Оскар Пиастри и Эстебан Окон были отмечены как пилоты, которые превысили максимальное время прохождения круга.

После расследования стюарды решили не предпринимать дальнейших действий против Расселла, Пиастри и Окона, установив, что они превышали лимит из-за того, что пропускали болиды, находящиеся на быстрых кругах, а также не ехали излишне медленно. Однако, как отмечает RaceFans, стюарды пришли к тому, что Норрис и Цунода могли бы сделать больше, чтобы не превысить максимальное время круга. В начале круга выезда Норрис и Цунода замедлились, чтобы создать преимущество над Шарлем Леклером, и, так как им не приходилось пропускать болиды, которые устанавливали боевые круги, им были объявлены выговоры за несоблюдение лимита на прохождение круга.