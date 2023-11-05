Цунода прокомментировал успешное выступление в спринте Гран-при Бразилии

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, занявший шестое место в спринте Гран-при Бразилии, поделился мнением о ходе гоночного уикенда и рассказал об ожиданиях от гонки.

«Прежде всего, большие поздравления команде! В пятницу был не наш день, но вместе мы добились большого успеха. Квалификация на 16-е место и 6-е место в спринте демонстрируют большой шаг в правильном направлении. Болидом было интересно управлять, но мы должны понять, почему была такая разница между пятницей и субботой. Было несколько мест, где я мог бы проехать лучше.

Считаю, что круг, поставленный в третьем сегменте спринт-квалификации, был лучшим на сегодняшний день, что позволило мне стартовать с хорошей позиции в спринте. Мы максимально использовали свои возможности, заняв шестое место. Было бы ещё несколько кругов, и, возможно, я смог бы побороться за пятое место с [Шарлем] Леклером.

Сегодня с доволен своим гоночным мастерством и скоростью болида, особенно в гонке, она была очень сильной. У Даниэля [Риккардо] также был хороший темп, так что это была большая командная работа. Спасибо команде, потому что без их усердной работы. я бы не оказался на такой позиции. Теперь я с нетерпением жду завтрашний день. Будет непросто, потому что мы стартуем далеко, но мы знаем, что у нас хорошая машина, поэтому будем обгонять как можно больше, чтобы набрать очки», — сказал Цунода после спринта Гран-при Бразилии.