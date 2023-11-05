Албон: управлять болидом в эти выходные просто ужасно

Таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о сложностях, с которыми столкнулся по ходу Гран-при Бразилии и подробно объяснил поведение резины на трассе «Интерлагос».

«Вчера у нас была достойная гонка, несмотря на то, что мы были позади. Темп был в порядке, но износ резины у многих пилотов был колоссальным, поэтому, если честно, управлять болидом было довольно ужасно. Это странно, ведь когда у вас столь большой износ, можно подумать, что легче просто поехать на более жёстких шинах.

Однако «харды» здесь очень плохи, а «софты» — единственные покрышки с приемлимым сцеплением. Я думаю, что стратегия на гонку будет довольно интересной, поскольку она в конечном итоге будет зависеть от износа шин, так что посмотрим, но, надеюсь, у нас всё будет в порядке", — сказал Албон после спринта Гран-при Бразилии.