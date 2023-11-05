Норрис: у нас было слишком много небольших ошибок в последние уикенды

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, который занял второе место в спринте Гран-при Бразилии, рассказал об успехах его команды во второй половине сезона и заявил, что результаты могли бы быть лучше, если бы он не совершал некоторые ошибки.

«Несколько моих последних уикендов были очень сильными. Я бы сказал, что последние четыре или пять уикендов были сильнейшими с точки зрения чистой скорости и использования максимума возможностей болида.

Я просто допустил несколько глупых ошибок в квалификации, но во многих случаях темп был, вероятно, одним из самых сильным и лучших, из тех, когда я пилотировал, если бы не эти мелочи.

Последние два-три укикеда я чувствую, что выступаю намного лучше. Есть ещё много вещей, которые мне не нравятся, но я определённо чувствую себя в болиде лучше, чем когда-либо. Отчасти это связано с выявлением слабых мест, которые есть в нашем болиде, и просто с вещами, с которыми я борюсь. Отчасти, это просто уверенность, умение собрать круг воедино, провести хорошую гонку и тому подобное.

Не думаю, что это произошло исключительно в этот уикенд или что-то внезапно изменилось. В Бразилии, Мексике, Остине, Катаре, Японии — везде были хорошие гонки, очень хорошие выступления, чрезвычайно хороший темп был, наверное, в каждой гонке.

Однако слишком много этих маленьких ошибок. Конечно, временами разочаровываюсь и всегда говорю, что должен быть на поуле или вторым.Просто было много того, что следовало, хотелось бы и можно было бы сделать. Я говорю так, потому что это правда. В субботу мы доказали это, но в пятницу мы, вероятно, должны были оказаться на полуе, если бы проделали работу так же хорошо, как сегодня. То же самое касается и уикенда в Катаре», — приводит слова Норриса The Race.

Отметим, что за последние 5 уикендов Норрису удалось набрать 90 очков, больше — только у лидера чемпионата Макса Ферстаппена.