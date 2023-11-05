Хорнер дал исчерпывающий ответ о будущем Переса в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после спринта Гран-при Бразилии максимально чётко дал понять, что его команда связывает своё будущее на сезон-2024 с мексиканским пилотом Серхио Пересом.

«Я абсолютно уверен и ясно, что Чеко будет нашим гонщиком в следующем году. Теперь будет риск, только если он получит травму или произойдут обстоятельства, которые вне нашего контроля.

Но ясное намерение состоит в том, что он продолжит карьеру здесь. Мы планируем продолжать. Мы объявили о пилотах «Альфа Таури», у нас есть пилоты «Ред Булл», и именно так мы собираемся участвовать в гонках в сезоне-2024.

Это всего лишь внешний шум. Я уверен, что это влияет на него, но я думаю, что мы видели его сильную сторону — он стрессоустойчивый. Да, он много раз брал себя в руки и возвращался вновь», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Отметим, что в спринте Гран-при Бразилии Перес занял 3-е место. Воскресную гонку он начнёт с 9 места.