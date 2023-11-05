Андреа Стелла рассказал о ключевой ошибке «Макларена» в квалификации

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о квалификации Гран-при Бразилии, по итогам которой Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли 6-е и 10-е место, соответственно. Напомним, последний сегмент пятничной квалификации был прерван из-за начавшегося проливного дождя над трассой в Сан-Паулу.

«Мы не планировали выезжать так поздно. Мы как бы планировали выезжать, как только увидим, что кто-то покинул свои боксы, но выезд был слишком медленным, и мы оказались седьмыми в очереди. Это было просто не очень хорошая работа.

Это уже обсуждалось в субботу утром, мы предприняли некоторые корректирующие решения, если что-то подобное произойдёт в будущем. Очевидно, что это будет обсуждаться на следующей неделе, потому что все подобные ситуации — это возможность для прогресса команды.

Обсуждения не связаны с характеристиками болида, а связаны с гонками, с надёжностью и участием в заездах с уверенностью, что можно извлечь максимальную выгоду из характеристик болида. Вчера мы явно упустили возможность. Как команда мы применили неправильный подход, чтобы оказаться впереди группы, когда будет зажжён зелёный свет», — сказал Стелла в интервью Speedcafe.