Перес предложил проводить спринты с перевёрнутой решёткой

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказал своё видение на спринты в Формуле-1 и предложил изменить формат их проведения таким образом, чтобы стартовая решётка была реверсирована.

«Если они хотят сохранить формат спринтерских гонок, то его необходимо изменить. Я бы предложил перевёрнутую стартовую решётку или что-то в этом роде, чтобы сделать спринты более интересными для болельщиков. Не думаю, что сейчас это работает. Ничего из того, чtего мы хотим достичь в гонках такого типа, не работает. Думаю перевёрнутая решётка смешает ситуацию и создаст больше возможностей и намного больше обгонов», — приводит слова Переса Speedcafe.

Отметим, что в спринте Гран-при Бразилии мексиканцу удалось занять третье место. Первым финишировал его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен.