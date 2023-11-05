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Брандл выразил уверенность в том, что расписание уикендов изменится в сезоне-2024

Брандл выразил уверенность в том, что расписание уикендов изменится в сезоне-2024
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне известный эксперт и обозреватель Мартин Брандл, говоря о уикендах со спринтами в Формуле-1, с уверенностью заявил, что в сезоне-2024 их формат будет пересмотрен, а квалификации будут проводиться в привычный день недели — в субботу.

«Последний спринт этого года. Как уже говорилось, есть много идей о том, как изменить формат на следующий год. Комиссия Формулы-1 — главные в том, какое решение будет принято об изменениях на следующий год. Однако я довольно-таки уверен в том, что квалификации к основным гонкам вернутся на субботу», — сказал Брандл на Sky Sports.

Отметим, что впервые спринт появился в Формуле-1 в сезоне-2021. В дальнейшем его формат менялся. На сегодняшний день в уикендах со спринтом основная квалификация проводится в пятницу, а суббота является днём спринтерских заездов.

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