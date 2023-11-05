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В «Макларене» ответили на желание «Хааса» пересмотреть итоги Гран-при США

В «Макларене» ответили на желание «Хааса» пересмотреть итоги Гран-при США
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о желании представителей «Хааса» пересмотреть результаты Гран-при США в связи с множеством зафиксированных нарушений по срезанию поворотов трассы в Остине.

«Во время гонки вы заняты многим, и единственное, на что мы обращали внимание, — это поступающая от дирекции гонки информация об удалении времени на кругах, потому что это официальная обратная связь, которую вы получаете, и это то, что имеет значение. Затем вы адаптируете интенсивность своих усилий, адатируйте гонку с учётом имеющейся информации.

Думаю, что нет смысла возвращаться назад, потому что, если бы у вас была информация, все конкуренты могли бы адаптировать то, что они сделали. Так что это, конечно, не то, на что вы можете повлиять задним числом, потому что, нам мой взгляд, это влияет на то, что вы делаете в моменте.

«Хаас» имеет право потребовать пересмотра в соответствии с правилами, но я думаю, что нам нужно работать над более надёжным способом определения ограничейний и контроля на ними. Затем, когда Гран-при заканчивается, мы переходим к следующему», — приводит слова Стеллы RaceFans.

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