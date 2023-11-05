В «Альфа Ромео» заявили, что их болид будет абсолютно другим в сезоне-2024

Представитель «Альфа Ромео» Алессандро Алунни Брави рассказал о разработке болида на сезон-2024, заявив о том, что текущая версия машины достигла своего предела, и им необходимо будет искать новые векторы конструирования автомобиля.

«Наш болид достиг предела своего развития. Нам необходим технический рестарт на данный момент. Мы поняли пределы нашего болида и хотим остановиться на этом. Однако, определять ошибки и исправлять их — это две разных задачи. Только в феврале во время тестов в Бахрейне станет понятно, были ли мы успешны», — приводит слова Брави GrandPrix.

Отметим, что в сезоне-2023 «Альфа Ромео» занимает 9-е место в Кубке конструкторов за 3 гонки до конца чемпионата. Лучшим выступлением команды в текущем сезоне является уикенд в Катаре.