Попов ответил тем, кто заявляет, что перевёрнутая решётка противоречит ДНК Формулы-1

Известный российский комментатор Алексей Попов поделился рассуждениями о формате спринтов в Формуле-1 и заявил, что для них необходимо использовать перевёрнутую стартовую решётку.

«Есть хороший аргумент, с которым я согласился. Помню, в детстве, ещё до того, как я комментировал, но уже смотрел гонки, было ощущение, когда ты просыпаешься в воскресенье с магическим ожиданием того, что будет в гонке. Сейчас такое впечатление, будто бы тебе позволили посмотреть превью, сэмпл или трейлер, и когда ты смотришь, узнаёшь какие-то моменты, то понимаешь, что это уже не совсем то.

Нужна перевёрнутая решётка, я говорил об этом с самой первой секунды. Мне говорили: «ДНК Формулы-1 не позволяет». Да какая ДНК? Вы в любом случае стараетесь сделать шоу любой ценой, тогда сделайте настоящее шоу. Я же не говорю Гран-при так проводить, но спринт сам бог велел проводить с перевёрнутой решёткой по итогам чемпионата, и не нужна будет отдельная квалификация. Каждый раз тот, кто последний в чемпионате, будет на поуле, сейчас это Сарджент. И, заметьте, ему будет проще продержаться, потому что за ним будет не Макс [Ферстаппен] или [Ландо] Норрис, а Магнуссен, Чжоу», — заявил Попов в своей официальной группе VK.