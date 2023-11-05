Хорнер назвал единственный вариант мотивировать пилотов и команды в спринтерских гонках

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что настоящей мотивацией для участников Формулы-1 могут быть лишь огромные призовые, и отверг идеи о спринт-чемпионате и о перевёрнутой стартовой решётке.

«Думаю, то, что у нас есть на сегодняшний день, не совсем подходит пилотам, болельщикам и командам. Считаю, что должно быть заложено что-то большее. Мы только что выиграли спринтерскую гонку, и никто не знает, что делать, потому что мы уже сфокусированы на Гран-при. Это как будто ты выиграл длинный забег и получил медаль за это.

Может быть, единственным походом являются огромные призовые для команд и гонщиков. Это всегда большая мотивация. Тогда в конце спринтов вы увидите празднование. Возможно, стоит взглянуть немного иначе на это. Если посмотреть на другие спортивные лиги, то увидите, что есть основной чемпионат и финалы Кубков. Возможно, стоит рассмотреть что-то подобное, что подразумевает большую награду.

Кого волнует чемпионат по спринтам? Думаю, что можно придумать что-то лучше. Считаю, что по болельщикам видно желание проводить гонку в субботу, но что должно быть? Должна ли быть обратная решётка? Должны ли стартовать пилоты по порядку в чемпионате? Должно ли разыгрываться больше очков? Должно ли быть два Гран-при в выходные, а не один?

У меня нет ответа, но я знаю, что то, что есть на сегодняшний день, нуждается в доработке. Лично я предпочитаю старый формат. Я традиционалист», — приводит слова Хорнера Motorsport.