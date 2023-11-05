Ньюи раскрыл, как много времени он сейчас тратит на работу в «Ред Булл»

Главный технический директор «Ред Булл» легендарный британский инженер Эдриан Ньюи высказался о рабочем времени, которое он тратит на ведущую команду Формулы-1.

По словам Ньюи, за карьеру в «Королевских гонках» приложившего руку к завоеванию 12 титулов, на данном этапе своей жизни он посвящает «Ред Булл» всего половину своей нагрузки, остальное время тратя на сторонние проекты.

«Тяжело сказать, но я бы предположил, что примерно 50%. Думаю, я в некоторой степени индивидуалист, поскольку сейчас я вывел ситуацию на тот уровень, когда команда может процедурно действовать без меня. А это позволяет мне быть достаточно избалованным для того, чтобы вовлекаться в любую сферу, куда я захочу», — приводит слова Ньюи издание The Telegraph.