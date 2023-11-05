Брандл заявил, что Перес останется в «Ред Булл», даже если не займёт второе место в сезоне

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл рассказал о том, что Серхио Перес останется в «Ред Булл», даже если не сможет занять второе место по итогам чемпионата.

«Я останусь при своём мнении, которое высказал в последних гонках. Я считаю, что «Ред Булл» абсолютно точно хочет сохранить Серхио Переса в следующем году. Они сделают всё, чтобы это произошло. У них есть контракт. Они не хотят менять его по ряду причин. И это то, к чему они стремятся.

Мне категорически заявили знающие люди, что дело не в том, чтобы занять второе место в чемпионате, не в том, что это абсолютно определяющий момент для Серхио Переса, но ему, безусловно, нужно провести три уверенные гонки. В противном случае как он сам себе представляет дальнейшее развитие событий?

Но прямо сейчас у Переса есть место в «Ред Булл» на следующий год. Никаких сомнений», – приводит слова Брандла PlanetF1.