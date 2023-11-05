«Надеюсь, сцепление выбросят». Сайнс жёстко раскритиковал машину в гонке

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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс раскритиковал машину на старте гонки Гран-при Бразилии. Испанец остался недоволен сцеплением своей машины, сообщив об этом команде по радио.

«Я просто надеюсь, что мы выбросим сцепление, как только вернёмся в Маранелло», — сказал Сайнс.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Бразилии.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.10,727.

2. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,021.

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1.11,344.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.11,387.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.11,469.

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.11,590.

7. Ландо Норрис («Макларен») – 1.11,987.

8. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.17,989.

9. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.12,321.

10. Оскар Пиастри («Макларен») – нет времени.

Семь самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1