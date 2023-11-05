Норрис ответил, мог ли он победить Ферстаппена на Гран-при Бразилии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат на Гран-при Бразилии.
«Отличный результат, лучше и быть не могло. Хорошая гонка, похожая на вчерашнюю. И на сей раз я отлично стартовал — с шестого места на второе. На втором старте я был, возможно, чересчур агрессивен, но всё сложилось неплохо, я доволен.
Победить Макса? Вряд ли. Был момент, когда шины вышли на пик формы, можно было немного прибавить, но, думаю, у Макса всегда был ответ в случае чего. Это досадно, но он проехал хорошую гонку», — сказал Норрис после гонки.
Гран-при Бразилии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.
7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
14. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга.
Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.
Шарль Леклер («Феррари») — не участвовал в гонке.