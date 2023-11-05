Хэмилтон рассказал, с какими проблемами он столкнулся на Гран-при Бразилии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу своего выступления на Гран-при Бразилии, где он финишировал на восьмом месте.

«Слава богу, что осталось всего две гонки. Да, это звучит хорошо!

Все было не так катастрофично, как вчера. Вчера у меня буквально не осталось шин, они были изношены до нуля. Мне кажется, что сегодня я провёл гонку лучше с точки зрения управления шинами. Но машина в некоторых моментах работает, а в некоторых — нет, и она непостоянна на протяжении всего круга. Так что мы должны понять, в чём дело. Кроме того, мы очень медленны на прямых и, по крайней мере, имеем проблемы в поворотах», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.

7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

11. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

14. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга.

Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.

Шарль Леклер («Феррари») — не участвовал в гонке.