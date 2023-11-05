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Леклер детально рассказал об аварии до старта гонки Гран-при Бразилии

Леклер детально рассказал об аварии до старта гонки Гран-при Бразилии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою аварию, произошедшую на прогревочном круге перед стартом гонки Гран-при Бразилии, которая состоялась сегодня, 5 ноября, в Сан-Паулу (Бразилия).

«Я вошёл в поворот, и сначала отключился гидроусилитель руля, а затем по причине безопасности заглох двигатель. Потом задние колёса заблокировались, из-за чего меня начало крутить и я лишился контроля над машиной. Я завёл двигатель, гидравлика заработала на 15 секунд, а затем произошло то же самое.

Я почувствовал проблему с гидравликой, но я не думаю, что в конечном итоге это будет обсуждаться с инженерами. Мы знаем, что произошло, но я не могу вдаваться в детали», — приводит слова Леклера издание Speedcafe.

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