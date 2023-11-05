Опубликован фотофиниш Алонсо, на 0,053 секунды опередившего Переса

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала фотофиниш двукратного чемпиона мира пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо, в упорной борьбе на финишных метрах гонки Гран-при Бразилии отбившего у мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл» третье место.

Напомним, Алонсо большую часть дистанции ехал третьим, однако за два круга до финиша Перес смог навязать испанцу борьбу и даже выйти вперёд, но уступил на финальных метрах заезда.

Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.

7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.