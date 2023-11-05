Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нет слов». Тото Вольф категорично высказался о Гран-при Бразилии

«Нет слов». Тото Вольф категорично высказался о Гран-при Бразилии
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении команды на минувшем Гран-при Бразилии. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал восьмым, а Джордж Расселл сошёл на 58-м круге.

«Непростительное выступление. Нет слов. Эта машина стала второй на прошлой неделе и за неделю до этого, и, что бы мы с ней ни сделали, это ужасно.

Льюис выжил, но Джордж… Я могу лишь посочувствовать пилотам, которым приходится управлять такой убогой машиной. Это доказывает, насколько она сложна, всё находится на острие ножа.

В следующем году нужно прибавлять, не должно быть такого, чтобы машина, твёрдо финишировавшая на втором месте, затем оказалась восьмой», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Материалы по теме
Расселл — о Гран-при Бразилии: самая слабая гонка для «Мерседеса» в этом году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android