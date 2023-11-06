Перес — о борьбе с Алонсо: многие пилоты могли бы поучиться, вот как должно быть

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал борьбу с испанцем Фернандо Алонсо на последних кругах гонки Гран-при Бразилии, которая состоялась вчера, 5 ноября, в Сан-Паулу.

«Борьба получилась напряжённой. Мы испробовали всё, но Фернандо заслужил победу. Я считаю, что мы провели великолепное противостояние, честное и на пределе возможностей. Считаю, что многие пилоты могли бы поучиться, потому что то, как мы боролись сегодня… Вот как должно быть.

Я оказался не на той стороне и проиграл, но всё нормально, это была великолепная схватка. В последних двух гонках был темп, мы были сильны, но по разным причинам не могли добиться окончательного результата. Уверен, это лишь вопрос времени», — приводит слова Переса Sky Sports.