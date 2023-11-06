Болельщики прорвались на трассу до финиша гонки Ф-1. Организаторы признали свою вину

Финиш Гран-при Бразилии Формулы-1 был омрачён происшествием с участием болельщиков. Целый ряд фанатов Ф-1 прорвался за пределы зрительской зоны в момент, когда гонка ещё финишировала и все пилоты находились на трассе. Болельщикам удалось справиться с немногочисленными стюардами и полицейскими и перелезть через ограждения рядом со зрительской зоной.

Болельщики прорвались на трассу до финиша гонки Ф-1 Фото: https://twitter.com/Metropoles/status/1721260574749671849

Болельщики прорвались на трассу до финиша гонки Ф-1 Фото: https://twitter.com/Metropoles/

Представитель компании-промоутера этапа SPF1 был вызван к стюардам Гран-при Бразилии и признал вину организаторов. Вопреки требованиям, они нарушили протоколы безопасности и не усилили охрану трассы, хотя ранее на «Интерлагосе» уже случались похожие происшествия. Представитель промоутера согласился с требованием судей, что к 30 января 2024 года компания подготовит и представит ФИА список мер, направленных на недопущение подобных происшествий. Кроме того, инцидент будет рассмотрен Всемирным советом ФИА по автоспорту.