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Леклер иронично заявил после ГП Бразилии, что совершит паломничество ради удачи

Леклер иронично заявил после ГП Бразилии, что совершит паломничество ради удачи
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер иронично высказался о своих неудачах в нынешнем сезоне, из-за которых, по его мнению, он потерял много очков.

«Оглядываясь на сезон… Был Бахрейн, затем штраф в Джидде, много очков было потеряно в Бразилии… Надеюсь, после этой гонки мы по-прежнему сможем бороться за второе место в Кубке конструкторов. Это моя единственная мотивация на остаток года.

Я собираюсь отправиться в Лос-Анджелес, но, возможно, я перенесу свой рейс в Лурд (паломнический город во Франции. – Прим. «Чемпионата»), чтобы заполучить немного удачи», — приводит слова Леклера Speedcafe.

Ранее Леклер детально рассказал об аварии до старта гонки Гран-при Бразилии.

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