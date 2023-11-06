В «Макларене» рассказали, что Пиастри провёл гонку на повреждённой машине

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что пилот команды Оскар Пиастри провёл Гран-при Бразилии на повреждённой машине.

«Что касается Оскара, то его гонка, к сожалению, была подпорчена после того, как он попал в чужой инцидент на старте. Команда проделала исключительную работу, чтобы устранить значительные повреждения автомобиля Оскара во время красного флага и вернуть его к оставшейся части гонки. Несмотря на это, автомобиль Оскара всё равно получил повреждения важных аэродинамических компонентов и на протяжении всей гонки имел значительный дефицит времени на круге. Тем не менее для Оскара это была полезная тренировка, позволяющая получить опыт на трассе, на которой он никогда раньше не ездил», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.