Стролл: мы были быстрее «Феррари» и «Мерседеса». Ощущение, словно вернулись в начало года

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о своём выступлении на Гран-при Бразилии, где он занял пятое место.

«Ни один из моих стартов не был удачным – у меня было много пробуксовок и очень слабое сцепление, поэтому я не очень хорошо тронулся с места. Но впоследствии у нас был хороший темп – быстрее, чем у «Феррари» и «Мерседеса». Ощущение, словно мы вернулись в начало года.

Этот результат вселяет в нас веру в то, что мы сможем побороться за очки в двух заключительных гонках. Также хотел бы сказать спасибо всей команде – последние несколько гонок были тяжёлыми, но эта стала настоящей наградой, благодаря чему мы отправляемся домой с улыбками на лицах. С нетерпением жду приезда в Вегас!» — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Лэнс Стролл показал, как лежал в больнице после переломов рук: