«Три чемпиона мира». Алонсо поправил Норриса, напомнив ему о победе

Пилот «Макларена» Ландо Норрис разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками фото с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Фернандо Алонсо, представляющим «Астон Мартин». Трое завоевали подиум по итогам Гран-при Бразилии: Ферстаппен одержал победу, Норрис был вторым, а Алонсо – третьим.

«Два чемпиона мира и я», — написал Норрис.

«Три мировых чемпиона. Не забывай, что ты побеждал на FA Alonso Kart», — написал Алонсо в комментариях.

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 524 очка. Алонсо занимает четвёртую позицию с 198 баллами, Норрис на пятом месте (195 очков). Следующий этап Формулы-1, Гран-при Лас-Вегаса, пройдёт с 17 по 19 ноября.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: