Марко высказался о Пересе после Гран-при Бразилии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о мексиканском гонщике команды Серхио Пересе после его выступления на Гран-при Бразилии. В Сан-Паулу Серхио показал четвёртый результат.

«Что в квалификации, что в гонке он показал хороший темп. Ему немного не повезло в Остине, зато сейчас у него преимущество в 30 очков над Хэмилтоном, так что теперь мы можем предположить, что он сохранит второе место», — приводит слова Марко GrandPrix со ссылкой Sky Deutschland.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 258 очков. Его главный преследователь, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, имеет 226 баллов. Лидирует товарищ Серхио по команде Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство в нынешнем сезоне.

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