Миллионер купил два Rolls-Royce, чтобы оставаться эксклюзивным владельцем Spectre

Американо-кубинский миллионер и известный коллекционер автомобилей Майкл Фукс заказал сразу два экземпляра электромобиля Rolls-Royce Spectre, чтобы оставаться единственным владельцем этой модели, сообщает издание Motor1.

Фукс изначально стремился стать первым в США владельцем этой машины, однако её удалось заказать лишь в стандартной комплектации, после чего коллекционер решил заказать ещё одну, но уже в эксклюзивной спецификации. «Теперь у меня три электромобиля, — приводит слова Фукса Motor1. — Этот, Hummer и Tesla Plaid».

Rolls-Royce Spectre был анонсирован в сентябре 2021-го, а годом позже автомобиль был представлен официально. Ожидаемый запас хода электромобиля, аккумуляторная батарея которого весит порядка 700 килограммов, составляет около 520 километров. Стоимость такой машины — свыше $ 420 тысяч.

Отметим, что Майкл Фукс известен своей коллекцией автомобилей, насчитывающей полторы сотни редких и дорогих машин. 15 из них — марки Rolls-Royce.