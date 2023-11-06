Албон опередил Пиастри в рейтинге пилотов Ф-1 от «Чемпионата», Сайнс — выше Риккардо

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри после неудачного выступления на Гран-при Бразилии, прошедшем в минувший уикенд на «Интерлагосе», потерял одну позицию в сводном рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет пилотам Формулы-1 по итогам каждого этапа.

В Сан-Паулу австралиец ошибся в квалификации, уступал напарнику в день спринта, а в воскресной гонке его машина уже в первом повороте получила повреждения, не позволив блеснуть в дальнейшем. За это выступление Пиастри получил четыре балла и по средней оценке за все гонки сезона уступил седьмую позицию Александеру Албону.

На девятую строчку поднялся Карлос Сайнс, который набрал на один балл больше Даниэля Риккардо и опередил австралийца в общем рейтинге. Кроме того, Нико Хюлькенберг получил более высокую оценку, чем Эстебан Окон, и поднялся на 12-е место.

Пять лучших пилотов в рейтинге «Чемпионата»:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,1 балла в среднем.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,2.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 7,6.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,5.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 7,4.

Сезон Формулы-1 продолжится 18 ноября, когда состоится первый в истории Гран-при Лас-Вегаса. Это будет предпоследний этап сезона-2023.