Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» так далеко, что будет доминировать следующие несколько лет

Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о выступлении команды на Гран-при Бразилии, а также выразил мнение, что австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» будет доминировать ещё несколько лет.

«На этой неделе будет много анализа. Уверен, будут вещи в духе «ах, может быть, если бы мы сделали это, было бы лучше». Но, в конце концов, машина здесь по какой-то причине не работала. Это факт.

В конечном счёте всё, что я могу делать, это стараться сохранять оптимизм. «Ред Булл» находится так далеко, что они, вероятно, будут доминировать в течение следующих нескольких лет», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: