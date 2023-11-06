Макс Ферстаппен: я хотел бы, чтобы социальных сетей никогда не существовало

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время пресс-конференции на Гран-при Бразилии ответил на вопрос по поводу отношения к сериалу Drive to Survive.

«Может, я немного более старомоден, но я хотел бы, чтобы социальных сетей никогда не существовало. У нас ведь свобода слова, верно?» — сказал Ферстаппен.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии. Второе место занял Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

В нынешнем сезоне Формулы-1 Макс досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:

Ранее сообщалось, что Ферстаппен побил рекорд Формулы-1, державшийся 71 год.