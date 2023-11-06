Оруджев: не очень понимаю всё восхищение Риккардо. Цунода опять был не хуже

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает, что выступление австралийца Даниэля Риккардо за «Альфа Таури» является переоценённым, из-за чего не отмечаются успехи его напарника по команде – японца Юки Цуноды.

«Конечно, прогресс «Альфа Таури» – это прежде всего влияние новинок, а не работы Риккардо с настройками. Я не очень понимаю всё восхищение Дэном. Юки опять был не хуже. А в спринте лучше. Пара неосторожных движений стоила Дэну очков в спринте», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Риккардо финишировал в Бразилии 13-м, гонка стала для него пятой в сезоне. Лучший результат австралийца пришёлся на Гран-при Мексики, где он занял седьмое место.