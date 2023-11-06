«Решили делать шоу — делайте до конца!» Оруджев одобрил реверсивные старты в спринтах

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на вопрос, стоит ли вносить изменения в регламент спринтерских гонок Формулы-1, введя в них реверсивную стартовую решётку.

«Да почему нет? Если уж решили делать шоу, то делайте до конца. Попробуйте такой формат один раз — вдруг понравится», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, в минувший уикенд состоялся Гран-при Бразилии Формулы-1, в программе которого была спринтерская гонка. Победителем спринта стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», а компанию на подиуме им составил мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».

Гран-при Бразилии проходил с 3 по 5 ноября.