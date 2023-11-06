Алонсо сравнил борьбу с Пересом, вспомнив о дуэли с Михаэлем Шумахером в 2005 году

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о дуэли с Серхио Пересом из «Ред Булл» на минувшем Гран-при Бразилии.

В частности, Алонсо сравнил борьбу с мексиканцем, вспомнив о противостоянии с легендарным Михаэлем Шумахером на Гран-при Италии в 2005 году.

«В 2005 году было проще, поскольку не было DRS. Вероятно, это было проще… Теперь всё по-другому, и вы должны гоняться немного иначе. Работа с шинами также сильно отличается, тогда можно было доводить колёса до предела.

Если бы вы потеряли позицию в 2005 году, то могли бы с ней распрощаться, в то время как сейчас у меня был шанс. Он был создан для шоу, и прошедший день стал хорошим примером. Тебя обгоняют за два круга до финиша, а у тебя появляется возможность», — цитирует Алонсо Racer.