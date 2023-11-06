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Ландо Норрис повторил рекорд Ф-1 по числу подиумов без побед

Ландо Норрис повторил рекорд Ф-1 по числу подиумов без побед
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис, ставший вторым на минувшем Гран-при Бразилии, повторил исторический рекорд.

23-летний британец стал вторым гонщиком в Формуле-1, который 13-й раз поднимался на подиум, но при этом никогда не выигрывал этап. Ранее единоличным обладателем этого достижения являлся немец Ник Хайфельд.

Напомним, Норрис семь раз за карьеру становился вторым и шесть раз – третьим. Впервые британец поднялся на подиум на Гран-при Австрии 2020 года. В сезоне-2023 на счету Норриса семь призовых мест – больше, чем за все остальные сезоны, вместе взятые.

Ранее в интервью Норрис ответил, мог ли он победить триумфатора сезона, голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

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