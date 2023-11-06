Леклер повторил антидостижение Формулы-1 впервые за 12 лет

Пилот «Феррари» Шарль Леклер повторил историческое антидостижение в уикенд Гран-при Бразилии, прошедшего с 3 по 5 ноября в Сан-Паулу.

Напомним, Леклер не справился с управлением и вылетел в отбойник на прогревочном круге перед стартом гонки, что произошло из-за проблем с гидравлической системой. Монегаск не смог стартовать.

Примечательно, что Леклер стал первым гонщиком за последние 12 лет, который сошёл до старта гонки, сошёл по ходу гонки и был дисквалифицирован после гонки в рамках одного сезона. В последний раз подобное случалось с ещё одним действующим пилотом, мексиканцем Серхио Пересом из «Ред Булл».

Ранее в интервью Леклер детально рассказал об аварии до старта гонки Гран-при Бразилии.