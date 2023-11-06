«Пирелли» и Ф-1 готовят новые шины к 2025 году

Компания «Пирелли» и Формула-1 совместно работают над новой концепцией шин, которая, как ожидается, будет представлена в 2025 году.

Целью является снижение износа, что позволило бы использовать различные стратегии пит-стопов. Причиной же отчасти стали многочисленные жалобы гонщиков.

«Нет смысла нацеливаться на гонку с двумя пит-стопами, если нет износа. Хотя, как по мне, бóльшая часть событий на трассе связана с тем, что вы можете рассчитывать износ шин. Если уменьшить износ, есть вероятность того, что будет создаваться множество DRS-паровозиков, поскольку каждый будет способен нажать на газ. Однако я понимаю пилотов, жалующихся на износ, им хочется сильнее атаковать, а это явный признак», — приводит слова главы спортивного отдела «Пирелли» Марио Изолы Autosport.