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Алонсо — Пересу: не подвергай меня такому стрессу, ведь мне уже не 20

Алонсо — Пересу: не подвергай меня такому стрессу, ведь мне уже не 20
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Двукратный испанский чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо после общения с мексиканским гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом раскрыл, что сказал ему. Оба обнялись после напряжённого финиша Гран-при Бразилии. Алонсо в итоге оказался третьим, а Перес – четвёртым. После финиша Серхио подошёл к Фернандо, чтобы поздравить его.

«Он счастлив, но я сказал ему: «Больше не подвергай меня такому стрессу, ведь мне уже не 20», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Гран-при Бразилии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:

Ранее Алонсо вспомнил о дуэли с прославленным пилотом Михаэлем Шумахером в 2005 году.

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