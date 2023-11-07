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Вольф рассказал, что изменил «Мерседес» в Бразилии после дисквалификации Хэмилтона в США

Вольф рассказал, что изменил «Мерседес» в Бразилии после дисквалификации Хэмилтона в США
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что на Гран-при Бразилии команда решила немного поднять машину после дисквалификации гонщика Льюиса Хэмилтона на ранее состоявшемся Гран-при США, когда болид опустили слишком сильно. В результате планка на автомобиле британца была изношена сильнее установленной нормы. При этом Вольф не стал связывать это решение с выступлением команды в Сан-Паулу.

«Мы подняли машину слишком сильно. Но это не было главной причиной провального уикенда в плане производительности. Здесь что-то фундаментально неправильное с точки зрения механики. Дело не в заднем антикрыле и не в том, что машина немного завышена, потому что мы говорим всего о миллиметре или двух», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Напомним, Хэмилтон на Гран-при Бразилии был восьмым, а Джордж Расселл сошёл на 58-м круге.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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