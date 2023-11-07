Риккардо раскритиковал правила после ГП Бразилии: мы начали гонку с кругом отставания

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо остался недоволен тем, что ему не разрешили вернуться в круг лидирования во время Гран-при Бразилии.

Пилот «Альфа Таури» сошёл с дистанции, когда ему пришлось заехать на пит-лейн для ремонта после повреждения, полученного на старте гонки. На следующем круге гонка была остановлена красным флагом, и все остальные участники остановились на пит-лейне.

Это привело к тому, что после возобновления гонки Риккардо и Оскар Пиастри, который остановился на пит-стопе одновременно с ним, вернулись на круг позже остальных пилотов.

«Я думаю, что, во-первых, это выявило изъян в правилах. Мы не успели проехать ни одного гоночного круга, а после аварии и красных флагов нам, по сути, пришлось начинать гонку с кругом отставания. Сегодня мы с Оскаром стали жертвами этого.

Ладно, сегодня нас было двое, но, если 15 машин получили повреждения и вынуждены были делать то, что делали мы, будут ли они начинать гонку с 15 машинами, которые отстают на целый круг? Я так не думаю. Поэтому я думаю, что им нужно быть более непредвзятыми. Это было разочаровывающе», — приводит слова Риккардо RaceFans.