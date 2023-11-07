Ральф Шумахер назвал главного конкурента Макса Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал главным конкурентом Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Ландо Норрис превратился в преследователя [Макса Ферстаппена] номер один. Но он всё ещё допускает слишком много ошибок, особенно в квалификации. В этом Норрис пока немного напоминает мне Шарля Леклера. В гонках, однако, он выступает отлично. Проблема Норриса в том, что он слишком многого хочет в квалификациях. В результате он совершает слишком много ошибок», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

Напомним, по итогам Гран-при Бразилии Норрис занял второе место. Ферстаппен стал победителем этапа.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: