Bugatti и adidas сделали футбольные бутсы со вставками из карбона

В рамках совместной коллаборации Bugatti и adidas выпустят лимитированную серию в 99 пар футбольных бутс аdidas X Crazyfast Bugatti. Приобрести новинку можно только на аукционе на платформе аdidas, который продлится до 11 ноября.

Стартовая цена на пару кроссовок не указана, но предполагается, что в конце концов предложенные суммы значительно превысят стоимость стандартных аdidas X Crazyfast за € 260.

Adidas X Crazyfast Bugatti Фото: Adidas

Уникальные особенности adidas X Crazyfast Bugatti — это фирменный цвет Bugatti Blue и логотипы французского автопроизводителя, а также карбоновая вставка в подошву, сделанная из того же материала, который используется при создании гиперкаров.

В adidas отмечают, что бутсы «созданы для скорости и лёгкости», а в ноябре выйти в них на поле должны нападающий «Милана» Рафаэль Леау и форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.