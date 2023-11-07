Гюнтер Штайнер рассказал, почему ФИА обязана пересмотреть результаты Гран-при США

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу обращения команды к Международной автомобильной федерации (ФИА) по поводу пересмотров итогов Гран-при США. Обращение должно быть рассмотрено в среду, 8 ноября. В американском гоночном коллективе считают, что не все гонщики были оштрафованы за нарушение границ трассы.

«Существует регламент. Посмотрим, какие действия предпримет ФИА после получения дополнительной информации. Я думаю, они должны принять меры, ведь в противном случае можно будет говорить, что установленные правила не соблюдаются. Таково моё мнение. Теперь в их распоряжении есть чёткие доказательства.

Честно говоря, я и сам не большой поклонник наказаний за нарушение границ трассы. Но если таковы правила, то мы должны их уважать. Это скорее принцип, чем наказание. Я не думаю, что штраф повлияет на наши позиции. Но, в конце концов, нам просто нужно действовать по правилам. Мы не можем иногда их соблюдать, а иногда нет», — приводит слова Штайнера Motorsport.

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