Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: «Феррари» всегда была проблемным ребёнком, Вассёру нужно больше времени

Ральф Шумахер: «Феррари» всегда была проблемным ребёнком, Вассёру нужно больше времени
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что руководителю «Феррари» Фредерику Вассёру нужно больше времени, чтобы команда начала добиваться успеха.

«Феррари» не удалось провести хороший уикенд в Бразилии. «Феррари» всегда была немного проблемным ребёнком. Фредерик Вассёр не может перевернуть всё вокруг за шесть или семь месяцев. Михаэлю Шумахеру, Россу Брауну и Жану Тодту тоже потребовалось несколько лет. С «Феррари» нужно терпение», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 782 очка.
2. «Мерседес» — 382.
3. «Феррари» — 362.
4. «Макларен» — 282.
5. «Астон Мартин» — 261.
6. «Альпин» — 108.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 21.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android