Ральф Шумахер: «Феррари» всегда была проблемным ребёнком, Вассёру нужно больше времени
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что руководителю «Феррари» Фредерику Вассёру нужно больше времени, чтобы команда начала добиваться успеха.
«Феррари» не удалось провести хороший уикенд в Бразилии. «Феррари» всегда была немного проблемным ребёнком. Фредерик Вассёр не может перевернуть всё вокруг за шесть или семь месяцев. Михаэлю Шумахеру, Россу Брауну и Жану Тодту тоже потребовалось несколько лет. С «Феррари» нужно терпение», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 782 очка.
2. «Мерседес» — 382.
3. «Феррари» — 362.
4. «Макларен» — 282.
5. «Астон Мартин» — 261.
6. «Альпин» — 108.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 21.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
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