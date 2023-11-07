Ральф Шумахер: «Феррари» всегда была проблемным ребёнком, Вассёру нужно больше времени

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что руководителю «Феррари» Фредерику Вассёру нужно больше времени, чтобы команда начала добиваться успеха.

«Феррари» не удалось провести хороший уикенд в Бразилии. «Феррари» всегда была немного проблемным ребёнком. Фредерик Вассёр не может перевернуть всё вокруг за шесть или семь месяцев. Михаэлю Шумахеру, Россу Брауну и Жану Тодту тоже потребовалось несколько лет. С «Феррари» нужно терпение», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 782 очка.

2. «Мерседес» — 382.

3. «Феррари» — 362.

4. «Макларен» — 282.

5. «Астон Мартин» — 261.

6. «Альпин» — 108.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 21.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.