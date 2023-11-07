Инженер «Ред Булл» Ламбьязе высказался о словах Ферстаппена по поводу завершения карьеры

Гоночный инженер «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе прокомментировал слова пилота команды Макса Ферстаппена. Ранее Ферстаппен говорил, что может завершить карьеру, если Ламбьязе отойдёт от автоспорта.

«Приятно, что он так говорил, но его карьера в Формуле-1 ни в коем случае не закончится, если я завтра покину чемпионат. Разумеется, мне приятно, ведь эти слова являются доказательством того, что мы хорошо ладим. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, по крайней мере, до 2028 года, если, конечно, он или команда не примут иного решения», — приводит слова Ламбьязе FormulaPassion со ссылкой на De Telegraaf.

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