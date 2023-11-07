Глок: если Масса отсудит у Хэмилтона титул, то Льюис может подать в суд на Ферстаппена

Немецкий гонщик Тимо Глок, повлиявший на судьбу титула сезона-2008, когда уступил позицию британцу Льюису Хэмилтону на последнем круге на финальном Гран-при чемпионата, заявил, что в случае если Фелипе Масса выиграет суд над ФИА, то британец может подать в суд на Макса Ферстаппена, выигравшего титул на Гран-при Абу-Даби в 2021 году.

«Что ж, хороший вопрос. Я не на 100% уверен в правильности этого решения. Я был удивлён, когда увидел это. Знаете, после стольких лет предстать перед судом… Не знаю, получится ли у него. Он знает факты этого дела, а я нет. В конце концов, если он сделает ещё один шаг и выиграет суд, то мы можем увидеть ещё один между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Не знаю, правильно ли это со спортивной точки зрения, однако я не вдаюсь во все детали. Это может вызвать множество вопросов, когда другие гонщики смогут поднять руку и спросить, не произошло ли когда-то такого, что они стали чемпионами», — приводит слова Глока PlanetF1.