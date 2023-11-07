Ральф Шумахер предложил Джину Хаасу продать команду

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о будущем «Хааса», заявив, что её владельцу Джину Хаасу, вероятно, придётся продать команду.

«Джину Хаасу нужно будет вложить большие инвестиции. Другим вариантом могла бы быть продажа команды. В долгосрочной перспективе не получится вкладываться в команду. Если бы они могли переквалифицироваться в юношескую команду, тогда бы в их существовании был смысл. Очевидно, что «Хаасу» понадобятся партнёры, если они хотят продолжать», — приводит слова Шумахера Grandprix.

Джин Хаас руководит компанией-производителем станков Haas Automation. Его команда выступает в Формуле-1 с сезона-2016. Напомним, в прошлом одним из партнёров «Хааса» была российская компания «Уралкалий», принадлежащая Дмитрию Мазепину.