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Хельмут Марко объяснил, в чём Ферстаппен превосходит Хэмилтона и Феттеля

Хельмут Марко объяснил, в чём Ферстаппен превосходит Хэмилтона и Феттеля
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Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко прокомментировал выступления Макса Ферстаппена в сезоне-2023 и заявил о его превосходстве над Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, так как голландец одержал все свои победы в одной команде.

«Выступление Макса Ферстаппена в Бразилии подводит итог всему сезону. Он пилотирует на беспрецедентно высоком уровне и не допускает ни одной ошибки.

В 26 лет у него 52 победы и другие достижения в одной команде. Таким гонщикам, как Хэмилтон и Феттель, для такого достижения понадобилось выступать за большее количество команд. Это показывает, как Ферстаппен предан и как команда прекрасно работает вместе», — сказал Марко в интервью Sky Sports.

Рекордсменом по количеству побед является Хэмилтон (103), Ферстаппен четвёртый в аналогичном списке. До Себастьяна Феттеля Ферстаппену осталось одержать лишь одну победу, а до Шумахера — ещё 38.

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