Болельщики возмутились, что приглашённый на Ф-1 рэпер ничего не знает про гонки

Экс-пилот Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл встретился на стартовой решётке Гран-при Бразилии с рэпером MGK (Machine Gun Kelly) и завёл с ним диалог о Формуле-1. Однако разговор никак не мог заладиться до тех пор, пока MGK не сказал, что умеет играть на воображаемой гитаре, а Брандл заявил, что играет на фортепиано.

Тогда рэпер предложил Брандлу создать группу и сыграть на воображаемых инструментах. Американский рэпер выглядел слегка растерянным на протяжении всего диалога, и тут Брандл решил завершить его.

«Наверное, мне надо продолжить. Есть ещё люди, которых стоит увидеть. Что-то подсказывает мне, что меня не будет в списке его рождественских открыток. Надеюсь, они не сочли меня слишком странным», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.